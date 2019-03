Drummerlegende HAL BLAINE gestorben

Hal Blaine

05.02.1929 – 11.03.2019

Drummer u.A. für Elvis, The Byrds, den Beach Boys,

arbeitete aber viel bei Jazz-Interpreten (Gerry Mulligan,

Chet Baker), aber auch mit Pop-Legenden wie Dean Martin,

Herb Alpert, The Mamas and the Papas, für Hitproduzenten

wie Brian Wilson und Phil Spector war Blaine unverzichtbar.

Er wurde 2000 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Blaine spielte auf mehr Hit-Singles als jeder andere Schlagzeuger

der Rockgeschichte.

Seine Diskographie umfasst 40 Nr.-1-Singles, 150 Top-10-Singles und 35.000 Songs, auf denen er vertreten war.

Hal zog sich Mitte der 70er Jahre zurück und starb jetzt im Alter von 90. Jahren.

Dieter Mühlena