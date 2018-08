Doppel News im Hause Underwood/ Fisher

American Idol- Gewinnerin und mittlerweile Country- Super- Star CARRIE UNDERWOOD teilte heute via Social Media mit, dass sie und Ehemann Mike Fisher Nachwuchs erwarten.

Es wird das zweite Kind des Ehepaares. Sohn Isaiah Michael Fisher kam 2015 zur Welt.

Wir sagen HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH zur erneuten Schwangerschaft ! 🍀👶🏼🍼

Doch es geht noch weiter mit freudigen Nachrichten, denn im gleichen Posting kündigte CARRIE UNDERWOOD ihre „The Cry Pretty Tour 360“ für Sommer 2019 an.

Special Guest werden MADDIE & TAE, sowie RUNAWAY JUNE sein.

Momentan Würdenträgern nur Daten in den USA bekannt gegeben. Warten wir gespannt auf Termine in Europa 😊

Wer aber Carrie Underwood noch in diesem Jahr live erleben möchte hat am 1.9.2018 beim Tuckerville Festival in Enschede/ Niederlande die Möglichkeit. Und nur ein Wochenende später treten Maddie & Tae an zwei Tagen bei der Country Night in Gstaad/ Schweiz auf.