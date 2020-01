DollyPartonChallenge erobert Social Media

Dolly Parton, The Queen of Countrymusic, hat mit ihrem Hashtag #DollyPartonChallenge einen neuen Trend ausgelöst.

Vier verschiedene Fotos, die zu den Sozialen Netzwerken LinkedIn, Facebook, Instagram und Tinder passen, zeigen, wie man sich auf den verschiedenen Plattformen darstellt.

Mit den Worten “Get you a woman who can do it all” (dt: “Holen Sie sich eine Frau, die alles kann”) veröffentlichte die 74jährige Dolly Parton ihren Post vor vier Tagen auf Instagram:

Diesem Post eiferten allein auf Instagram über 325000 User nach, darunter auch Stars, wie Dolly Parton´s Patenkind Miley Cyrus, ihr Vater der Countrysänger Billy Ray Cyrus oder auch Tami Neilson und Clint Black.

Der Hashtag #DollyPartonChallenge ist in aller Munde… und ab und an gibt es auch mal zum schmunzeln, wie zbsp. beim Post des Joshua Tree National Parks:

Amüsant ist das ganze, aber es macht auch deutlich, wie wir uns in den sozialen Netzwerken präsentieren … vielleicht mal eine Möglichkeit zum nachdenken… 😉

Fotos: Instagram