Dolly Partons “HERZENSGESCHICHTEN” jetzt auf Netflix!

Seit Freitag, 22. November 2019 läuft auf dem Streamingdienst “Netflix” die 8- teilige Serie “HERZENSGESCHICHTEN” (Originaltitel: “Heartstrings”) von und mit Dolly Parton.

In “HERZENSGESCHICHTEN” werden bekannte und weniger bekannte Songs der Country- Ikone Dolly Parton verfilmt. Neben Dolly Parton selbst, sind u.a. auch Kimberly Williams-Paisley (u.a. bekannt durch ihre Rolle in der Serie “Nashville”) und Julianne Hough (u.a. bekannt durch ihre Rolle in der Neuverfilmung von “Footloose”) zu sehen.

Episodenliste Staffel 1

1) Jolene

2) Two Doors Down

3) If I Had Wings

4) Cracker Jack

5) Down From Dover

6) Sugar Hill

7) J.J. Sneed

8) These Old Bones

Hier gibts den offiziellen Trailer zur Serie:

Foto: Netflix.com