Sie ist die Grand Dame der Countrymusic – Dolly Parton!

Heute, am 19. Januar, feiert die Sängerin, die mit Hits wie „Jolene“, „9 to 5″, “ I will always love you“ oder auch grossartigen Duetten, u.a. mit Kenny Rogers berühmtheit erlangte, ihren 73. Geburtstag.

Dolly Parton ist Songschreiberin, Musikerin und Schauspielerin und ist eine der erfolgreichsten Countrysängerinnen der letzten Jahrzehnte.

Das CountryHome gratuliert ganz herzlich zum Geburtstag! 🎶❤️🍀