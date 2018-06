Dolly Parton, Emmylou Harris, Linda Ronstadt erhalten einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood!

„Ich mag es, Dinge paarweise zu machen“, witzelt Parton, als sie die erste Frau des 21. Jahrhunderts wird, mit zwei Sternen auf dem berühmten Laufsteg.

Dolly Parton, Emmylou Harris und Linda Ronstadt gehen nach Hollywood.

Genauer gesagt werden die drei Superstars einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhalten. Ihre offizielle Bürgersteig-Plakette, die ihre äußerst erfolgreichen Aufnahmekarrieren kennzeichnet, wird zusammen mit den Sternen anderer Berühmtheiten, darunter Oscar-Preisträger Robert De Niro und Anne Hathaway, Sänger Michael Bublé und Autor und Regisseur Tyler Perry, enthüllt werden.

Partons Präsenz auf dem Hollywood Walk of Fame wird sich verdoppeln, als sie dort 1984 ihren ersten Star erhielt. Mit der neuen Auszeichnung erhält sie als erste Frau im 21. Jahrhundert einen zweiten Stern. In einem Video auf Twitter sagte Parton: „Ich bin so aufgeregt, dass ich einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame habe, aber mit zwei meiner besten Freunde …“ Sie bemerkte auch humorvoll, dass ihr die Unterscheidung, einen zweiten Stern zu haben, vom Auswahlausschuss aufgezeigt worden war: „Das ist natürlich. Ich mag es, Dinge paarweise zu tun, wenn Sie wissen, was ich meine.“ Letztes Jahr hat Parton gleichzeitig zwei Plätze im Guinness-Buch der Rekorde für Erfolge in den Country-Charts belegt.

Ein Datum für die Enthüllung des Sterns des Trios muss noch gefunden werden. Die drei Musik-Ikonen veröffentlichten 2016 ihre Complete Trio Collection auf CD, die die beiden aufgenommenen Studio-LPs sowie andere unveröffentlichte Tracks enthielt.

photo credit: cmt.com