Die Story zum Album – Ray Charles: Modern Sound in Country & Western Vol. 1 & Vol. 2

Ray Charles:

Modern Sound in Country & Western Vol. 1 & Vol. 2

Die Story zu den beiden Alben.

Wer die Geschichte von Ray Charles nicht kennt, der sollte zumindest wissen, das Ray eigentlich kein Country-Sänger war und auch keiner werden wollte.

Ray machte grundsätzlich nur die Musik, die ihm selber gefiel! Er hat nie eine Aufnahme gemacht, die ihm von anderen Leuten aufgezwungen werden sollte!

Zu Beginn seiner Musiker-Laufbahn klang Ray wie Nat “King“ Cole, den er sehr verehrte, oder manchmal wie Charles Brown, einem texanischen Pianisten und Sänger, der an der Westküste (Los Angeles) tätig war und der auch von Cole inspiriert war.

Erst später fand Ray seinen eigenen Stil!

So hatte Ray bereits 1959 mit dem Hank Snow Titel ‘I´m Mooving On‘ einen Country-Song aufgenommen, weil er den Titel mochte, aber ein ganzes Album mit Country-Songs? Da sahen die Bosse von seinem Label, ABC Records, rot!

Es waren nur noch wenige Tage bis zum Jahreswechsel 1961/62 als Ray den Leitern des Label ankündigte, sein nächstes Album sollte eine Sammlung von Country & Western Songs sein. Sam Clark, Larry Newton und Produzent Sid Feller waren überrascht und zum Teil entsetzt.

Sie befürchteten, das Ray damit viele Fans verlieren könnte, aber Ray meinte, vielleicht verliere ich ein paar Fans, aber ich werde eine Menge neuer Fans dazu gewinnen – und so kam es dann ja auch!

Als das Album dann fertig war und berühmt wurde, wollten sie Alle daran teilhaben und standen ‚wie ein Mann‘ dahinter. Ray hatte das erwartet und sagte: „Als Kind in Greenville, Florida hätte er bereits in einer Hillbilly-Band gespielt und er fände vieles an der Hillbilly-Musik einfach wunderbar.“

Dieses Album sollte sein weltweit erfolgreichstes Album werden.

Leider hatte ich 1962, da gerade zum Bund eingezogen, keine Ahnung von dem Album. Aber es ist ja auch egal, die Musik ist ja die Gleiche, d.h. bei dieser Nachpressung sind ja sogar je 2 Bonus-Titel, die beim Original-Album fehlen. Das Album hatte 1962 einen durchschlagenden Erfolg erzielt, sodaß noch im gleichen Jahr das zweite Album folgte. In späteren Jahren kamen dann noch diverse Alben mit Countymusic dazu. Aber dieses Album war der Beginn einer sehr erfolgreichen Serie von Alben mit Countrymusic, so, wie Ray Charles sie auf die ihm ganz eigene typische Weise sang!

Wer sich für das Leben des Ray Charles interessieren könnte, dem kann ich nur die deutsche Ausgabe des Buches: ‚Ray Charles, Die Geburt des Soul‘ von Mike Evans, Übersetzung: Susanne Pastorini, bei Bosworth Music GmbH Berlin, ISBN 978-3-86543-294-0 sehr empfehlen!

Aus diesem Buch habe ich auch einige Informationen bezogen, die in diesen Artikel eingeflossen sind.

Dieter Mühlena