Die Ronny Nash Story oder auch „Planet Nash“

Der heißt so, weil er sein Planet ist, und weil er seine Vision ist – sein Traum vom Leben als Country Musiker, oder noch besser: der von einem Frontman (Sänger & Gitarrist) mit eigener Band – einer Country Band! Nun, schließlich darf und soll jeder seinen Traum haben.

Er hatte sich erst lange vor ihm versteckt, bis er endlich merkte „hey, that’s it!“. Gitarre spielen hat er mit dreizehn Jahren angefangen, mit Lagerfeuer Songs aus einer Mischung von Folk, Blues, Rock´n Roll & Country Music.

In den Jahren bis 1999 war nicht daran zu denken, irgendwann mal vor mehr als zwanzig oder dreißig Leuten auf diversen Feten und kleinen Feierlichkeiten zu spielen. Allerdings war der Weg scheinbar doch klar, er kam über eine Künstler Agentur ins Geschäft als Roadie.

Bei einer Live Moderation auf einem 4th of July Festival lernte er 1998 P.G. Rider und Pete Rifle kennen, dies war der Einstieg in die Münchner Country Musiker Szene. Schon bald ergaben sich live Sessions in diversen Clubs, diesmal auf echten Bühnen! Im Herbst selben Jahres saßen dann auf einmal die richtigen Leute an einem Tisch zusammen.

Im ehem. Rosenheimer “Virginia Home“ Saloon wurde beschlossen, sich nun wöchentlich zu treffen um miteinander zu jamen.

An diesem Abend wusste er nicht, dass sich soeben eine Country Band gegründet hatte, welche im März 1999 erstmals die Bretter betrat und seit nunmehr achtzehn Jahren ihrem Motto stets treu geblieben ist.

Mit seiner Band „Ronny Nash & his Whiteline Casanovas“ hat er viele Gigs im Südbayerischen Raum sowohl auch in Österreich.

THE ONE MAN SHOW von Ronny

Diese Variante beinhaltet ein umfangreiches Programm an gut gemischter Country Music und basiert auf hochwertigen Halbplaybacks die für den nötigen Background sorgen. Da es sich hierbei um Hintergrundmusik handelt, die echt im Studio aufgenommen wurde, kommt auch der Sound entsprechend realistisch rüber. Ronny hat sich zu dieser Alternative entschieden, da es im Laufe der Jahre immer wieder zu Anfragen von potenziellen Kunden kam, die nicht über ein ausreichendes Budget verfügten um eine komplette Band mit entsprechendem Equipment buchen zu können, oder aber deren Räumlichkeiten schlichtweg zu klein waren. ​

Weitere Informationen gibt es auf www.ronnynash.de

Zuletzt konnte man Ronny Nash übrigens mit seiner Band im Hauslerhof in Halbergmoos mit dem www.southernstars.de erleben (wir berichteten).

Und der nächste Termin steht am 11.07.2020 in der Four Corners Music Hall in Untermeitingen an.

Also anmelden…. es lohnt sich…