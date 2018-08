Die Nominierungen für die diesjährigen CMA- Awards wurden bekannt gegeben

Heute, am 28. August 2018 wurden in der „Good Morning America“- Show und via Facebook- Live die Nominierungen für die 52. CMA Awards bekannt gegeben:

⇒ Sängerin des Jahres

• Kelsea Ballerini

• Miranda Lambert

• Maren Morris

• Kacey Musgraves

• Carrie Underwood

⇒ Sänger des Jahres

• Dierks Bentley

• Luke Combs

• Thomas Rhett

• Chris Stapleton

• Keith Urban

⇒ Duo des Jahres

• Brothers Osborne

• Dan + Shay

• Florida Georgia Line

• Maddie & Tae

• Sugarland

⇒ Band des Jahres

• Lady Antebellum

• LANCO

• Little Big Town

• Midland

• Old Dominion

⇒ Entertainer des Jahres

• Jason Aldean

• Luke Bryan

• Kenny Chesney

• Chris Stapleton

• Keith Urban

⇒ Newcomer des Jahres

• Lauren Alaina

• Luke Combs

• Chris Janson

• Midland

• Brett Young

⇒ Single des Jahres

• „Broken Halos“ by Chris Stapleton

• „Drinkin‘ Problem“ by Midland

• „Drowns the Whiskey“ by Jason Aldean (featuring Miranda Lambert)

• „Meant to Be“ by Bebe Rexha & Florida Georgia Line

• „Tequila“ by Dan + Shay

⇒ Album des Jahres

• From A Room: Volume 2 by Chris Stapleton

• Golden Hour by Kacey Musgraves

• Graffiti U by Keith Urban

• Life Changes by Thomas Rhett

• The Mountain by Dierks Bentley

⇒ Song des Jahres

• „Body Like A Back Road“ written by Zach Crowell, Sam Hunt, Shane McAnally & Josh Osborne

• „Broken Halos“ written by Mike Henderson & Chris Stapleton

• „Drowns the Whiskey“ written by Brandon Kinney, Jeff Middleton & Josh Thompson

• „Drunk Girl“ written by Scooter Carusoe, Tom Douglas & Chris Janson

• „Tequila“ written by Nicolle Galyon, Jordan Reynolds & Dan Smyers

⇒ Musiker des Jahres

• Jerry Douglas (Dobro)

• Paul Franklin (Steel Guitar)

• Dann Huff (Guitar)

• Mac McAnally (Guitar)

• Derek Wells (Guitar)

⇒ Musik- Event des Jahres

• „Burning Man“ by Dierks Bentley featuring Brothers Osborne

• „Dear Hate“ by Maren Morris (featuring Vince Gill)

• „Drowns the Whiskey“ by Jason Aldean (featuring Miranda Lambert)

• „Everything’s Gonna Be Alright“ by David Lee Murphy (with Kenny Chesney)

• „Meant To Be“ by Bebe Rexha & Florida Georgia Line

⇒ Musik- Video des Jahres

• „Babe“ – Sugarland (featuring Taylor Swift)

• „Cry Pretty“ – Carrie Underwood

• „Drunk Girl“ – Chris Janson

• „Marry Me“ – Thomas Rhett

• „Tequila“ – Dan + Shay

Die 52. CMA Award Gala findet am 14. November in Nashville/ Tennessee statt.