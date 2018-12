Deutscher Rock & Pop Preis 2018 – Gewinner im Bereich Country, Singer/ Songwriter & Folkrock

Am Samstag, den 8. Dezember 2018, war es mal wieder soweit – in der Siegerlandhalle in Siegen fand die Verleihung des 36. Deutschen Rock und Pop Preis statt.

125 Preise wurden in den verschiedensten musikalischen Bereiche an herausragende Nachwuchsmusikgruppen, Nach­­wuchseinzelkünstlerInnen sowie zum ersten Mal durch eine Fachjury ausgewählte professionelle Musikgruppen und Einzel­künst­ler(innen) mit Tonträgervertrag verliehen.

Nachwuchskünstler unterschiedlicher musikstilistischer Bereiche wie Rock, Pop, Country, Hard & Heavy, Alter­native, Weltmusik, Reggae, Funk & Soul u.v.a.m. wurden geehrt.

Mit acht Preisen waren Ticket to Happiness im Bereich Country & Folkrock die Abräumer des Abends, u.a. mit einem ersten Platz als „Bester Countrysänger“ & „Bestes Folkrockalbum“.

Mit Dannyjune Smith, Sonic Season und Ann Doka gab es drei erste Plätze für die „Beste Countrysängerin“.

Und auch bei den „Besten Folkrock- Sängern“ gab es mit Ticket to Happiness und Cúl na Mara zwei erste Plätze.

Hier die vollständig Liste der Platzierten der Bereiche Country, Singer/ Songwriter & Folkrock:

Deutscher Singer-Songwriter Preisträger 2018

1. Axel Nagel

2. Sven Garrecht

3. Lee’Oh

Deutscher Country Preisträger 2018

1. Eddy & The Backfires

2. Ticket To Happiness

3. Copper Smoke

Beste Folkrocksängerin

2. Platz Aurelia Christina

1. Platz Sonic Season

Bester Folkrocksänger

2. Platz Connemara Stone Company

1. Platz Cúl na Mara

1. Platz Ticket to Happiness

Beste Folkrockband

3. Platz The Baltic Scots

2. Platz Connemara Stone Company

1. Platz Ticket to Happiness

Bester Folkrocksong

3. Platz ZartCore-Duo

2. Platz Klangfeder

2. Platz Cúl na Mara

1. Platz Omnitah

1. Platz Ticket to Happiness

1. Platz Thomas Mentsches + Band

1. Platz Corny Held Band

Bestes Folkrockalbum

3. Platz Cúl na Mara

3. Platz Brekkie’s Inn

3. Platz The Baltic Scots

2. Platz Bernd Tietzel

1. Platz Ticket to Happiness

Beste Countrysängerin

2. Platz Sara Dähn/ Voice Over Piano

2. Platz Alena Neubert

1. Platz Danny June Smith

1. Platz Ann Doka

1. Platz Sonic Season

Bester Countrysänger

3. Platz A.G. Paul

2. Platz Max Biundo

1. Platz Ticket to Happiness

Bester Countrysong

3. Platz Celtic Cowboys

2. Platz Jens Dammann

2. Platz Ticket to Happiness

1. Platz Sonic Season

Bestes Countryalbum

2. Platz Celtic Cowboys

2. Platz Ticket to Happiness

2. Platz Copper Smoke

1. Platz Sonic Season

Die Gewinner der anderen Kategorien findet Ihr hier.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH AN ALLE GEWINNER!!