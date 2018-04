Das Ende von „Nashville“ naht…

So langsam müssen die Fans der beliebten Musik- Serie „Nashville“ Abschied nehmen.

Gestern wurde die letzte Folge der Serie gedreht und nach 6 Staffel geht diese Ära nun voraussichtlich am 26. Juli 2018 zu Ende.

Im Oktober 2012 flimmerte die erste Folge über den Bildschirm (damals noch bei abc). Seit Staffel 5 im Jahr 2016 läuft „Nashville“ nun bei CMT.

Wann und wo die finale Staffel 6 in Deutschland ausgestrahlt wird ist leider noch nicht abschließend bekannt gegeben. Es wird gemunkelt, dass der Start im Sommer sein wird.

Einige der Seriendarsteller haben es geschafft als Musiker in der Countryszene Fuß zu fassen.

Erfolgreich sind Charles Esten, Clare Bowen, Chris Carmack, Jonathan Jackson und Sam Palladio schon mehrfach zusammen aufgetreten. So werden sie nächste Woche auch auf „Nashville in Concert – The Farewell Tour“ nach Großbritannien gehen.

Doch auch auf Solopfaden sind die Darsteller/ Musiker erfolgreich unterwegs, so unterschrieb die junge Darstellerin Lennon Stella erst kürzlich einen Plattenvertrag und arbeitet nun mit Timberland zusammen und Clare Bowen, die Scarlett- Darstellerin kommt Ende des Monats auf Tour nach Deutschland.

Auch wenn die Serie nun leider ein Ende findet, von den musikalisch- begabten Künstlern wird man sicher in Zukunft noch viel hören und sehen!