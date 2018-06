Danny Wünschel live erleben!

Am kommenden Donnerstag, den 07.06.2018 findet in Hemsbach wieder einmal die monatliche Jam Session mit Danny Wünschel in der Backstage Bar & Billiard’s, statt.

Dieses Mal haben sich auch Devil’s Foodcake, eine aus der Region stammende 50ies Rock N Roll Band, zur Verstärkung angemeldet.

Es hat sich mittlerweile in der Musiker-Szene herumgesprochen:

Hemsbach an der Bergstraße ist aus vielerlei Gründen (Wahl-)Heimat einer außergewöhnlich hohen Anzahl an begnadeten, talentierten Musikern.

Und somit seit jeher Wiege für Bands und Nährboden für die Entstehung musikalischer Freundschaften und Zusammenkünften.

Leider Gottes sind aber viele Musiker so beschäftigt, dass sie sich nur selten über den Weg laufen.

Danny Wuenschel möchte dies ändern und deshalb allen voran Musiker aus Hemsbach und Umgebung zu seiner monatlichen SESSION im „BACKSTAGE BAR & BILLARD“ einladen, welche ab Oktober einmal im Monat und zwar immer am ERSTEN DONNERSTAG des Monats stattfinden soll.

Zudem ist Hemsbach mit seiner zentralen Lage und guten Anbindung nicht nur für ortsansässige, sondern auch für Musiker aus dem gesamten Rhein-Neckar- und Rhein-Main-Gebiet gut zu erreichen.

Danny wird die Session leiten, Interessensbekundungen und Anmeldungen entgegen nehmen und mit einem Set eröffnen. Danach wird er je nach Wunsch die Bühne für weitere Künstler freigeben oder begleiten.

Adresse:

Backstage Bar & Billard’s

Landstraße 27; 69502 Hemsbach / B3

Wer es nicht nach Hemsbach schafft, hat aber trotzdem die Möglichkeit Danny Wünschel bei einem seiner vielen Live Gigs zu sehen.

Nachfolgend findet ihr die aktuellen Termine.

+++ upcoming shows +++



7.6. – Hemsbach, Backstage Bar & Billiard’s – Session

9.6. – Öhringen, Weinhof Dieroff – DatW*

11.6. – München, Vereinsheim – solo

12.6. – München, Kilians Irish Pub – solo

13.6. – München, Kennedys Bar & Restaurant, Munich – solo

23.6. – Schwäbisch Hall, Redneck Chillout + BAND

24.6. – Trier, SWR3 Bühne – TDM**

29.6. – Baden-Baden, SWR3 Bühne + BAND

30.6. – Nürburgring, Int. ADAC Truck-Grand-Prix * – TDM

1.7. – Neuernbürg, Schloss Neuenbürg – solo – BRUNCH!!!

4.7. – Eimeldingen, Restaurant Sichtwerk – FMB***

6.7. – Pullman City Bayern + LenneBrothers Band

7.7. – Konstanz, privat event

14.7. – Pullman City Harz + BAND

22.7. – Pfungstadt, Phungo Festival – solo

* Danny and the Wonderbras

** the Truck Drivin‘ Men

*** The Flying Mosquito Brothers

#summertour #livemusic #countrymusic #countryboysrockbetter Danny Wünschel

Quelle: Facebook – Danny Wünschel, Facebook- Backstage Bar Hemsbach

Foto: Danny Wünschel