“Cowboy- & Ranchküche des mittleren Südwestens” – Neues Buch des”Buffalo”- Verlags!

Der 2003 gegründete Buffalo Verlag ist ein kleiner Verlag aus Niedersachsen, der viel Wert auf Individualität legt. Für die mehr als 20 erschienenen Bücher wurde jeweils vor Ort recherchiert, um Authentizität zu gewährleisteten. Bisher wurden beim Buffalo Verlag hauptsächlich spezielle Kochbücher und Fachbücher zum Thema Reitsport verlegt. Außerdem erschienen ein humorvoller, halberotischer Roman, der in Andalusien spielt und ein texanisches Jugend-Abenteuer.

Anfang November 2020 erschien das neue Kochbuch “Cowboy- & Ranchküche des mittleren Südwestens” von Ute Tietje. Hardcover, UVP 19,90 €

“Cowboy- & Ranchküche des mittleren Südwestens” ist eine kulinarische Reise in die Vergangenheit von Texas, Oklahoma und New Mexiko, deren Geschichte und Besiedlung sehr unterschiedlich verlief.

Die Rezepte werden gelegentlich durch kleine Geschichten ihrer Herkunft ergänzt und teilweise von historischen Fotos aus dem 19. Jahrhundert, die Einblicke in das damalige Leben geben, begleitet.

Das Buch macht neugierig? Dann ist “Olivia´s Maispastete” vielleicht ein guter Anfang, um ein Rezept auszuprobieren … uns läuft schon beim lesen das Wasser im Mund zusammen:

Fotos & Informationen: Buffalo Verlag