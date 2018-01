Countrysängerin Lari White im Alter von 52 Jahren verstorben

Eine traurige Mitteilung zum heutigen Dienstag- Abend:

Lari White, Sängerin und Songschreiberin, starb am 23.Januar 2018 an den Folgen einer Krebserkrankung im Alter von 52 Jahren in einem Hospiz.

Bekannt wurde die Sängerin u.a. mit ihrem Song „Now I Know“ – einem Ihrer sechs Top-20-Hits und durch Ihre Rolle als Schauspielerin an der Seite von Tom Hanks in dem Film „Cast Away“.

Lari White hinterlässt Ihren Ehemann und drei Kinder.

Viel Kraft der Familie in dieser schweren Zeit.

Foto: © Dave Hensley