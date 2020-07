Countrymusiker Charlie Daniels verstorben

Charlie Daniels, Countrymusiker und Gründer der Charlie Daniels Band, der Ende der 70er Jahre mit “The Devil Went Down to Georgia” seinen größten Hit landete, verstarb heute im Alter von 83 Jahren.

Im Jahre 2008 wurde Charlie Daniels in die Grand Ole Opry aufgenommen und 2016 in die Country Music Hall of Fame.

Der Multiinstrumentalist wurde am 23. Oktober 1936 in North Carolina geboren und verstarb am 6. Juli 2020 in Tennessee an den Folgen eines Schlaganfalls.

Unser aufrichtiges Beileid seinen Angehörigen! 😪 🕯 🙏

Foto: Rick Diamond, Getty Images