CountryHome – Susann Krix

Name:

Susy

Baujahr:

als Kenny Rogers mit “Morning Desire” auf Platz 1 der Charts war

(Country)- Music- Liebhaberin seit:

ich noch ein Zwerg war

Das mag ich besonders:

jede Art von Countrymusic hat etwas besonders und aus jeder “Epoche” ziehe ich für mich das Beste heraus

Das mag ich gar nicht:

diese ganz neue Hip Hop – Country

Favourite- Sänger:

Kris Kristofferson, Larry Schuba, Keith Urban, Kenny Rogers, Charles Esten, Brad Paisley

Favourite- Sängerin:

Dolly Parton, Linda Feller

Favourite- Band/ Duo:

Western Union, Truck Stop, Silverwood, The Young River, Mrs. Greenbird, Home Free

Das Beste Konzert war für mich bisher:

Kris Kristofferson in Nürnberg & Dolly Parton in Köln

Must have wenn ich zu Konzerten gehe:

Kamera und passendes Fan-Shirt

Story about me:

In den 90er Jahren, ich war damals noch ein Zwerg, fanden auf dem Sachsenring regelmäßig Countryfeste statt. Dort habe ich Linda Feller & Tom Astor erstmals live gesehen und fand die Musik gleich toll. Irgendwann kramte mein Vater die LP “Love Is Like A Butterfly” von Dolly Parton raus und dann war ich vollkommen infiziert 😉

Meine Eltern fuhren dann mit mir zu Konzerten von Linda Feller und meine Großeltern nahmen mich mit zu Larry Schuba. Ich liebte die Songs… Texte, wie Melodie… und das lässt mich bis heute nicht los.

Durch damals geschlossene Freundschaften kam ich dann in den 2000ern erstmals in Berührung mit New Country und lernte Silverwood aus Franken kennen und dadurch dann auch Ralf Eyertt, den damaligen Inhaber des CountryHome.

Naja, und so schnell konnte ich gar nicht schauen, habe ich angefangen beim CountryHome redaktionell mitzuarbeiten.

Im Laufe der Zeit lernte ich die vielen Facetten der Countrymusic mehr und mehr kennen und lieben. So, dass es für mich im Januar 2018 ganz klar war: Das CountryHome darf nicht sterben und so übernahm ich, mit Unterstützung von lieben Freunden, die 22jährige Arbeit von Ralf Eyertt und hoffe, es in seinem Sinne weiterzuführen.

Countrymusic war immer ein Teil von mir und wird es auch immer bleiben!

🤠❤️🤠