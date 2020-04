CountryHome – Marion Freier

Name:

Marion

Baujahr:

1963

(Country)- Music- Liebhaberin seit:

Musik seit ca. 1964/65, Country seit 1979



Das mag ich besonders:

Two-Step-Music



Das mag ich gar nicht:

Country-Rap ist nicht so meins…



Favourite- Sänger:

George Strait, Mo Pitney



Favourite- Sängerin:

Jennifer Nettles (Sugarland), Reba McEntire



Favourite- Band/ Duo:

Thompson Brothers, Zac Brown Band



Das Beste Konzert war für mich bisher:

Eagles, Köln, 2019

Must have wenn ich zu Konzerten gehe:

gute Laune

Story about me:

Als ich 1963 geboren wurde, waren meine Eltern Mitglieder im Cowboy Club Old Texas in Berlin. 1964 traten sie aus dem Club aus und mein Vater bekam durch Zufall nach dem frühen Tod meiner Mutter wieder Kontakt zum CCOT. 1979 nahm er mich als Gast 1 x mit auf das Clubgelände der Westernstadt, wo ich beim Stöbern durch die dortige Schallplattensammlung feststellte, dass ich offensichtlich bereits als kleines Kind Country Music mochte, denn ich entdeckte viele Songs, die mir sehr vertraut waren. Das Clubleben gefiel mir, ich wurde selbst auch Mitglied im CCOT, begann bei den öffentlichen Veranstaltungen als DJ aufzulegen und war dann dort auch bei der Entstehungsgeschichte des ‘Truck Stop’- Songs “Old Texas Town, die Westernstadt” dabei. In Texas Town lernte ich damals auch ‘Larry Schuba’ und eine der ersten Besetzungen von ‘Western Union’ kennen und durfte später auf der Berliner Country-Szene bei der Band ‘The Country Squires’ erstmals gesangstechnisch aushelfen (zusammen mit der damals erst 16-jährigen Musikerin Carola Adam/ ‘C.C. Adams’).

Trotz diverser musikalischer Ausflüge als Sängerin bei den Berliner Pop- und Rock-Bands ‘Sunexplosion’, ‘Justus Liebig Rock’n’Roll Company’, ‘Godzilla’, ‘Cash & Carry’ und ‘Chart Attack’ sowie als Backstage-Aushilfe bei Rock Am Ring blieb ich der Country Music immer treu, hielt den persönlichen Kontakt zu ‘Truck Stop’ über mittlerweile mehr als 40 Jahre aufrecht und verbrachte so manche tolle Country Party im Berliner “Nashville” sowie in den Clubs der Berliner US-Kasernen.

Irgendwann kreuzte sich mein Weg mit dem von Frank Lange vom Western Saloon, damals noch in der Ollenhauerstraße.

Der Rest ist Geschichte – bis heute arbeite ich mit Frank Lange und seinem American Western Saloon sowie dem Country Music Meeting zusammen, habe für Western Mail, Highway News und Living Line Dance geschrieben und durfte viele internationale Künstler interviewen.