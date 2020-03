CountryHome – Mario Reinartz

Name:

Mario (auch genannt “Rolliman”)



Baujahr:

1971

(Country)- Music- Liebhaber seit:

Genaues Jahr kann ich nicht mehr sagen. War wie üblich ein blöder Zufall: ich wollte an einem Mittwochabend eigentlich Fußball im Radio hören. Leider habe ich mich in der Uhrzeit verhört. Ich dachte Fußball käme ab 19:00 Uhr nur wie ich später festgestellt habe war 21:00 Uhr gemeint (nur der Reporter hat neun Uhr gesagt).

Ab 19:00 Uhr lief Mitte der Achtziger auf WDR 2 die Sendung Country Countdown mit Dave Coleman. Die erste Stunde war immer die Country-Charts 1-10 und die zweite Stunde waren immer hoffnungsvolle Neueinsteiger.

Das mag ich besonders:

Ich mag jede Art Musikstück die mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Das kann ein Traditionssong sein wie „In The Ghetto“ oder auch Modern-Country wie „My Church“.

Das mag ich gar nicht:

Dieses neue Hip-Hop oder Rap Gedöns..

Favourite- Sänger/in:

Zu viele!

Ich unterscheide nicht danach ob mir ein Sänger oder eine Sängerin gefällt sondern ausschließlich ob der Song gefällt oder nicht.

Favourite- Band/ Duo:

Kleine Ausnahme! Wenn ich eine Lieblingsband habe dann ist es auf alle Fälle “Alabama”.

Alabama hat auch eigentlich “Meinen” Song geschrieben und gesungen. Es ist “Roll On (18 Wheeler)”. Gut jetzt fahre ich als Rollstuhlfahrer keinen 18 Wheeler sondern nur einen 4 Wheeler( Rollstuhl) aber irgendwie ist der Song für mich gemacht.

Das Beste Konzert war für mich bisher:

The Eagles in Köln 2019



Must have wenn ich zu Konzerten gehe:

Da ich sehr gerne auf kleinere Konzerte gehe ist immer das Meet and Greet nach dem Konzert sehr spannend.

Jetzt mal als kleines Beispiel: 2019 war Thompson Square im Blue-Shell in Köln. In den Laden passen maximal 250 Leute. Jetzt ist Thompson Square in den USA aber schon eine größere Nummer und machen Arenen mit 10000 Zuschauern und mehr voll.

Mich interessiert dann immer besonders wie diese Stars reagieren wenn dann hier in Deutschland nur eine Handvoll Fans zu den Konzerten kommen. Natürlich sind diese Jungs Profis genug um nicht zu sagen das sie enttäuscht über so wenig Publikum sind, aber man kann doch schon ziemlich viel zwischen den Zeilen beim Meet and Greet raushören.

Story about me:

Wie ich zur Musik gekommen habe ich oben schon geschrieben. 😉

Vielleicht ist aber noch interessant wie ich hier als Berichterstatter zu CountryHome gekommen bin…

Ich schreibe auch ein Blog über mein Leben als Behinderter. Irgendwann habe ich angefangen Blogs über Konzerte zu schreiben aber in erster Linie aus dem Grund ob man als Rollstuhlfahrer vernünftig sieht oder nicht.

Tja und da kam eins zum anderen und nun bin ich hier gelandet und ärgere Euch und Susi mit meinen Geschreibsel und sonstigen Ideen.