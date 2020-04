CountryHome – Karl Hofmann

Name:

Karl (der Fotograf in dieser Runde)



Baujahr:

1956

(Country)- Music- Liebhaberin seit:

ca. 40 Jahren oder auch mehr 😉



Das mag ich besonders:

trad. Country, Modern Country, Bluegrass und Rock ’n’ Roll



Das mag ich gar nicht:

Irish Folk, Metal, Hip-Hop



Favourite- Sänger:

Alan Jackson



Favourite- Sängerin:

Loretta Lynn – besonders ‘Coal Miners Daughter’,

auch der Film ‘Nashville Lady’ hat mich besonders beeindruckt



Favourite- Band/ Duo:

Alabama und Music Road Pilots



Das Beste Konzert war für mich bisher:

2017 war ich auf dem Trucker Festival in Geiselwind. Dort habe ich die letzte Gruppe für den Samstagabend gehört. Zuerst wollte ich gar nicht bleiben, da ich noch ein paar KM vor mir hatte und es schon sehr spät war. Aber dann entschied ich mich doch zu bleiben. Und was ich da hörte war das Beste!. Ich hatte Gänsehaut von Anfang bis zum Ende. Music Road Pilots lieferten eine Show vom Feinsten ab. Seit diesen Tag war mir klar…die sind für mich die Besten in Europa. Auch hatten sie danach ein Foto von mir als Profilbild auf Facebook benutzt. Inzwischen sind wir gute Freunde 🙂



Must have wenn ich zu Konzerten gehe:

Selbstverständlich muss bei mir immer die Kamera dabei sein… sonst fühle ich mich irgendwie Nackt 🙂 einen Moment zu verpassen… das Nervt mich 🙂

Aber auch mit guten Freunden unterwegs zu sein ist einfach gut… und da treffe ich sehr viele.

Story about me:

Alles fing an, als ich in den 70er Jahren bei einem Freund, der bei der US Army in Bindlach stationiert war, zu Besuch war. Er legte Schallplatten mit Countrymusik auf. Unter anderem auch von Alabama. Da ist der Funke bei mir übergesprungen und ich war infiziert mit Countrymusik.

Im weiteren Verlauf eignete ich mir selbst viele Schallplatten und Musikkassetten an. Ich ging auf einige Feste, die leider sehr rar in Oberfranken waren. Und als Trucker hörte ich pausenlos Countrymusik.

1996 gründeten wir den Country Club „Country & Westernfreunde Michelau“, den ich 12 Jahre als Vorstand führte. Im Gründungsjahr spielte die damals legendäre Band „Rapid Transit“ ihr Abschiedskonzert bei uns. Wir veranstalteten regelmäßig ein jährliches Countryfest mit den „Country Stars“ aus dem Nürnberger Raum.

Ende 2007 zog es mich dann nach Mittelfranken und ich legte eine 3-jährige Country Pause ein. Aber wie es so ist, wenn man Countrymusik infiziert ist, hielt ich es nicht lange aus und näherte mich der Mittelfränkischen Countryszene an, die mich sehr herzlich aufnahm. Ich beschloss nicht mehr nur zuzuhören, sondern auch mal zu Tanzen. Also lernte ich Line Dance, was ich bis heute nicht mehr missen möchte.

Dazu kam dann 2014 meine Leidenschaft zu fotografieren. Ich fotografierte Kleinevents in der Clubszene im Großraum Nürnberg. Mal gut und mal weniger gut 😉

Inzwischen bin ich auf sehr vielen Großevents in ganz Deutschland und Österreich unterwegs aber die Kleinevents vernachlässige ich auch nicht, denn die haben mir das alles ermöglicht.

Ich möchte hier mal Danke sagen an alle denen meine Fotos gefallen. Manche bezeichnen mich als Herumtreiber 🙂 das mag schon sein… solange mich die richtige Frau mit dem Lasso eingefangen hat. 🙂 🙂 🙂