CountryHome – Jürgen Stier

Name:

Jürgen

Baujahr:

1955

(Country)- Musik- Liebhaber seit:

1979

Das mag ich besonders:

Traditionelle Country Music mit viel Steel-Guitar, Fiddle und Banjo, auch sehr gerne Bluegrass

Das mag ich gar nicht:

Viele der aktuellen Produktionen, die nicht mehr wie Country klingen.

Favourite Sänger:

George Strait, Garth Brooks, George Jones

Favourite Sängerin:

Carrie Underwood, Tammy Wynette, Lacy J Dalton

Favourite Band/ Duo:

Desert Rose Band, Zac Brown Band, Nitty Gritty Dirt Band, Alabama, Atlanta

Das Beste Konzert war für mich bisher:

Dailey & Vincent mit Band im Four Corners Saloon 2014

Must have wenn ich zu Konzerten gehe:

Ich gehe im Allgemeinen nicht ohne Hut und Stiefel, auch wenn das eigentlich nicht entscheidend ist.

Wichtiger ist gute, handgemachte Musik, eine tolle Atmosphäre und Gelegenheit, mal eine Runde Twostep zu tanzen.

Story:

Kurzfassung: Wenn man wie ich mit der Musik der Beatles aufgewachsen ist und in den 70ern Hardrock gehört hat, dann hat einem das, was ab 1976 im Radio lief (zumeist diese furchtbare Disco-Musik), nicht mehr gefallen. Also habe ich 3 Jahre lang alles verweigert und nur noch Irish Folk gehört. 1979 saß ich in meiner Studentenbude und drehte an meinem Kofferradio herum. Und da war auf einmal der AFN (American Forces Network): Air-Force-Sergeant Henry Johnson präsentierte eine Stunde lang Country Music. Ich war begeistert und sagte mir „Das ist es! Auf diese Musik habe ich gewartet“.

Kurz danach präsentierte Gunter Gabriel in der ARD jeden Freitag eine Sendung mit Country Music. Da waren dann Joe Sun, Boxcar Willie und viele andere Stars live zu sehen, unterstützt von deutschen Musikern, wie Frank Baum oder Rüdiger Helbig. Und ebenfalls 1979 brachte das Marlboro Festival of Country Music sechst Interpreten/Bands auf die Bühne. Die Tickets kosteten DM 10.-. Ich war dabei, in der Hemmerleinhalle in Neunkirchen am Brand.

Red Steagall aus Texas war der erste Country-Sänger, den ich auf diese Art live erleben durfte. Seitdem hat mich Country Music nicht mehr losgelassen.