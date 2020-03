CountryHome – Dieter Mühlena

Name:

Dieter

Baujahr:

1941

(Country)- Musik- Liebhaber seit:

1956

Das mag ich besonders:

fast Alles, besonders Bakersfield Sound, Tex Mex

Das mag ich gar nicht:

zu moderne Country-Pop Musik

Favourite Sänger:

Merle Haggard, Marty Robbins

Favourite Sängerin:

Tammy Wynette, Patsy Cline

Favourite Band/ Duo:

Texas Tornados, BR 49

Das Beste Konzert war für mich bisher:

Merle Haggard, Olympiahalle München

Must have wenn ich zu Konzerten gehe:

Notizblock, Fotoapparat

Story:

Es war ein trüber Samstag Mittag, ich hatte Mutter beim Abwasch geholfen.

Nun saß sie inzwischen auf ihrem Sessel in der Küche neben dem Radio

und ich wußte nicht so recht, was ich machen sollte.

Im Radio lief Nichts Gescheites. Mutter begann von Sender zu Sender zu kurbeln.

Plötzlich Klänge, die mich faszinierten,

doch bevor ich was sagen konnte, sagte Mutter: “Das hört sich doch gut an!” –

und es ging auch weiter mit der Musik, die uns immer besser gefiel.

Wir wußten gar nicht, was das für ein Sender war.

Das kam dann erst etwas später, als dort eine Ansage getätigt wurde.

Es war der AFN (American Forces Network, der amerikanische Soldatensender.

So wurde dann für Mutter und mich der Samstagnachmittag (sofern es sich einrichten ließ), unsere wöchentliche, gemeinsame Radio-stunde.

Denn dadurch, das Mutter ja kein Englisch konnte (das gab’s während der

Hitlerzeit wohl nur auf der “Höheren Schule” (Gymnasium)?!, mußte ich ihr, so gut es ging übersetzen.

Ich hatte mir inzwischen in den USA eine Countrymusic Zeitschrift bestellt.

Bis die in Deutschland war, war sie ja nicht mehr ganz aktuell, aber es war doch

eine gute Informationsquelle.

Als ich wieder einmal am Übersetzen war, meinte Mutter plötzlich:

Sowas müßte es in Deutsch geben.

Wir haben dann danach gesucht und waren auch fündig geworden.

Ich weiß gar nicht mehr, welche der deutschen Country-Gazetten ich zuerst hatte – denn bei mir blieb es nicht bei Einer!

Hillbillie, Country Corner, Country Express und wie sie sonst noch hießen.

Jedenfalls kamen wir – unabhängig von einander – beide mit Manfred Vogel und Edi Mönch (Country- Oldies) in Kontakt.

Und daraus entwickelten sich dann auch meine späteren Kontakte und meine inzwischen umfangreiche Schallplatten-Sammlung,

die ich – schweren Herzens zwar – jetzt gerne Verkaufen würde, doch wer sucht sowas noch???

Es vergingen die Jahre, ich war immer noch fleißiger Leser.

Inzwischen besuchte ich auch die spärlichen

Veranstaltungen (die für mich erreichbar waren) und ich begann, das Aufzuschreiben und einen Artikel, der mir gut gelungen schien, schickte ich an Manfred – eigentlich nur, um Ihn zu informieren – doch ihm gefiel das so gut, daß er den “Aufsatz” veröffentlichte.

Tja, so hatte mein Einstieg in die Welt der Country-Journalisten begonnen.

So kam dann Eins zum Anderen.

Besuch von Konzerten, Festivals – der Kontakt zu den Country Freunden Kötz, zu anderen Vereinen,

zu Frank Rickal (Radio Ostallgäu), zu Walter Fuchs,

zu den Bands (Rock´Rodeo, Silverwood, Montana Highway und Anderen), deren Konzerte ich besuchte und über die ich berichtete, diverse Verbindungen/ Kontakte aufbauen können aber, sie Alle namentlich aufzuführen, würde den Rahmen sprengen!

Der wichtigste Kontakt aber kam, als Frank mich mit Ralf Eyertt bekannt machte und meine Artikel im CountryHome und damit im Internet veröffentlicht wurden, ja meine Rezepte “American Cooking”

sogar in die deutsche National-Bibliothek aufgenommen wurden.

Inzwischen arbeite ich, so seit ca. 2 Jahren, an einem größeren Projekt und ich hoffe, dass ich das, trotz der Krankheit, noch vollenden kann!!!

Ich hatte, Obwohl ich mir darüber klar war, welch ein Ansturm an Arbeit da auf mich zukommen würde, keine Angst davor – aber auch keine Ahnung, daß in meinem Körper diese Gefahr auf mich lauern würde,

die mich vielleicht daran hätte hindern können – Wer weiß, ob ich das Projekt sonst begonnen hätte!?!

Ab und an schreib ich ja auch noch kleine Artikel – wenn ich etwas Interessantes finde, das auch die

Leser vom CountryHome interessieren könnte.