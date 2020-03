CountryHome – Alexandra Rost

Name:

Alexandra ( schumidog 😉)



Baujahr:

1981

(Country)- Music- Liebhaberin seit:

gute Frage, seit meiner Kindheit



Das mag ich besonders:

New American Music aus den 90ern



Das mag ich gar nicht:

ganz alte Country Music



Favourite- SĂ€nger:

Garth Brooks

Favourite- SĂ€ngerin:

keine bestimmte



Favourite- Band/ Duo:

Zac Brown Band

Das Beste Konzert war fĂŒr mich bisher:

The Ranchhands & The Rockin Roadhouse Tour (Mark Chesnutt, Joe Diffie und Tracy Lawrence)



Must have wenn ich zu Konzerten gehe:

etwas leckeres zu essen 😂, die Musik genießen mit tollen Leuten, Fotografieren



Story about me:

Zur Countrymusic bin ich durch meine Mama gekommen, die mich schon als kleines Kind immer in Erlangen auf die Kirchweih und spÀter dann auch zu anderen Veranstaltungen der Country Stars mit genommen hat.

Das hat sich dann mit verschiednen Bands so weiter gezogen. FrĂŒher auch noch mit Mitgliedschaften in Fan Clubs und beim Line Dance. Inzwischen aber einfach „nur“ noch gute Musik live hören und eine tolle Zeit haben.