Countrybär Larry Schuba feiert 70. Geburtstag

Larry Schuba – das Gesicht der deutschen Countryband “Western Union” wird am 29. Januar 1951 als Rolf Schuba in Landshut/ Bayern geboren. Über Regensburg geht es 1966 für die Familie nach Berlin.

Der Musiker macht eine Lehre zum Goldschmied und bewirbt sich 1967 für die Band “Western Union”. So wird aus Rolf Schuba Larry Schuba. Nur ein Jahr später hat die Band ihren ersten Live- Auftritt. Fortan sind “Western Union” weit über die Grenzen Berlins hinaus unterwegs und begeistern jung und alt.

Die Band spielt auf allen großen Festivals und mit US- Stars und ist u.a. in der ZDF- Hitparade zu sehen…. Hits, wie “Auf der Autobahn”, “Ich möcht’ so gerne mal nach Nashville” und “Danke” sind aus dem Plattenregal der Countrymusicfans nicht mehr wegzudenken.

2010 trennte sich die Band und Larry Schuba machte Solo Musik.

Doch seit 2012 sind “Larry Schuba & Western Union” in neuer Besetzung wieder auf der Autobahn und feierten im Oktober 2018 im großen Saal des RBB ihr 50jähriges Bühnenjubiläum (wir berichteten).

Und nun, im Januar 2021, feiert Larry Schuba, mittlerweile in Zossen/ Brandenburg ansässig, im Kreise seiner Liebsten sein persönliches Jubiläum: den 70. Geburtstag.

Über 30 Platten-/ CD- Veröffentlichungen, unzählige Live- Auftritte, 13 Jahre lang eine eigene Show beim Radio, eigenes Tonstudio und Plattenfirma und und und … Larry Schuba kann auf große Erfolge zurückblicken.

Wir wünschen Larry Schuba zum 70. Ehrentag von Herzen alles Liebe & Gesundheit und freuen und auf viele weitere musikalische Highlights!

Fotos: S.Krix