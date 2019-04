Country Nominees der Billboard Music Awards 2019

Am Donnerstag wurden die Nominierten für die diesjährigen Billboard Music Awards bekannt gegeben, die am 1. Mai 2019 in Las Vegas verliehen werden. Durch die Show wird wieder Kelly Clarkson führen.

Das Duo Dan+Shay führt mit sieben Nominierungen die Liste im Bereich Country und sogar Genreübergreifend an… Die Chancen auf eine Auszeichnung stehen also gut.

Liste der Country- Nominees:

Top Country Male Artist:

Jason Aldean

Kane Brown

Luke Combs

Top Country Female Artist:

Maren Morris

Kacey Musgraves

Carrie Underwood

Top Country Artist:

Jason Aldean

Kane Brown

Luke Combs

Dan+Shay

Florida Georgia Line

Top Country Duo/Group:

Dan+Shay

Florida Georgia Line

Old Dominion

Top Country Album:

Jason Aldean – „Rearview Town“

Kane Brown – „Kane Brown“

Luke Combs – „This One‘s for you“

Dan+Shay- „Dan & Shay“

Carrie Underwood – „Cry Pretty“

Top Country Song:

Kane Brown – „Heaven“

Luke Combs – „She got the best of me“

Dan+Shay- „Speechless“

Dan+Shay – „Tequila“

Bebe Rexha & Florida Georgia Line – „Meant to be“

Top Country Tour:

Luke Bryan

Kenny Chesney

Shania Twain

Weitere Nominierungen mit Künstlern & Musik aus dem Country- Genre:

Billboard Chart Achievement Award:

Dan+Shay

Drake

Ariana Grande

Lady Gaga & Bradley Cooper

Dua Lipa

Top Duo/Group:

BTS

Dan+Shay

Imagine Dragons

Maroon 5

Panic! At the Disco

Top Radio Song:

Khalid & Normani – „Love Lies“

Maroon 5 ft. Cardi B – „Girls like you“

Post Malone – „Better now“

Bebe Rexha & Florida Georgia Line – „Meant to be“

Zedd, Maren Morris & Grey – „The Middle“

Top Soundtrack:

“13 Reasons Why: Season 2”

“A Star is Born” – Lady Gaga & Bradley Cooper

“Bohemian Rhapsody” – Queen

“Spider-Man: Into the Spider-Verse”

“The Greatest Showman”

Top Selling Song:

Cardi B, Bad Bunny & J Balvin – “I Like It”

Drake – “In My Feelings”

Halsey – “Without Me”

Lady Gaga & Bradley Cooper – “Shallow”

Maroon 5 ft. Cardi B – “Girls Like You”

Die vollständige Liste der Nominierten aller Genres gibt es hier.

Foto: © Billboard