Heute nur drei Nachrichten aus der Vergangenheit:

Heute am 30.08. passierte:

Kitty Wells wäre 99 Jahre alt geworden.

Sie wurde 1919 geboren und starb mit 93 Jahren am 16. Juli 2012!

Jana Jae, „The first Lady of Country Fiddle“ wurde als Jana Margaret Meyer

in Great Falls, MT 1942 geboren

Dottie West wurde bei einem Auto-Unfall auf dem Weg zur Grand Ole Opry

am 30.08.1991 schwer verletzt. Sie starb am 04. September an den Folgen der Verletzungen.

Dieter Mühlena