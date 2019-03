Country Music Ladies: Billie Maxwell – die echte Cowgirl-Sängerin

geboren 1906, den genauen Tag weiß man nicht,

in Nutrioso bei Springerville, Arizona.

Sie war ein echtes Cowgirl, ihr Vater hatte

eine kleine Ranch und er machte nebenbei

als talentierter Fiddler am Wochenende Musik.

Billie war noch ein Kind, als ihr Vater eine

Stringband gründete, das „White Mountain Orchestra“.

Zu den Auftritten (meist zu Tanzveranstaltungen)

kam man hoch zu Roß und als Billie ein Teenager war,

schloß sie sich der Gruppe an.

Sie sang und spielte neben ihrem Bruder die 2. Gitarre

und trat auch nach ihrer Hochzeit 1929 weiter auf.

(Sie war mit 23 Jahren zu der Zeit schon relativ alt

für eine Hochzeit, die meisten Mädchen heirateten

damals ja schon mit 15 oder 16).

Zu der gleichen Zeit (1929) war Toningeneur Raph Peer

für die „Victor Talking Machine Company“ unterwegs und

er hatte Zeitungsannoncen aufgegeben, das er Talente suchte.

Nun war El Paso in Texas ja nicht gerade der nächste Weg,

aber man machte sich auf die Reise. Am 2. Juli 1929 nahm

die Band dort vier Songs auf, incl. dem „Escudilla Waltz“.

Während Peer der Band lauschte, unterhielt er sich mit Billie

und fragte sie, ob sie nicht ein paar Lieder singen wolle.

Billie sagte natürlich ja und so wurde zunächst nur

ein Song eingespielt, vier weitere folgten am 11. Juli.

Der erste Titel war „Billy Venero“ und da das ein

ziemlich langer Song war, wurde er als Part 1 und auf

der Rückseite der 78 rpm. Schallplatte als Part 2

veröffentlicht.



Am 22. November wurde die Platte veröffentlicht

und verkaufte sich mit 3125 Stück doch

erfreulich gut.

Platte 2 enthielt die Songs:

„The Arizona Girl I Left Behind Me“ und

„The Cowboys Wife“ und die 3. Platte verzeichnete

„Haunted Hunter“ und

„When Your Sweetheart Waits For You, Jack“ als Titel.

Platte 2. verkaufte sich 2641 mal und Platte 3 hatte

nur noch 1300 Stück verkaufter Exemplare.

Die Songs wurden nur mit Gitarre und Fiddle-Begleitung

aufgenommen, die Texte handelten zum Teil von den Mühen

und dem Überlebenskampf der ärmeren Frauen, wobei die Texte

als sehr ehrlich bezeichnet wurden.

Ihre Original Victor Schellack-Platten sind heute

von Sammlern sehr gesucht und sind entsprechend teuer.

Billie arbeitete noch eine Zeitlang weiter mit der Band

und beendete ihre Karriere vor der Geburt ihres ersten Kindes,

später bekam sie noch ein Zweites.

Billie Maxwell, the Cow Girl Singer – so stand es auf ihren Platten,

wurde leider nicht sehr alt, sie starb 1954

im Alter von 48 Jahren an Krebs.

Dieter Mühlena