“CMT Artists of the Year” Preisträger 2019

Zu den Preisträgern der “CMT Artists of the Year” – Show am 16. Oktober zählen Thomas Rhett, der den Preis von seiner Frau Lauren überreicht bekam, Kane Brown, Luke Combs, Dan + Shay und Carrie Underwood. Carrie Underwood erhielt ihre Auszeichnung vom Duo Maddie & Tae.

Besondere Auszeichnungen erhielten Reba McEntire und Ashley McBryde.

So ging die “CMT Breakout Artist of the Year” – Auszeichnung in diesem Jahr an Ashley McBryde, die mit ihrem Album “Girl Goin Nowhere” Erfolge verzeichnen kann.

Mit der CMT “Artist of a Lifetime Award” ehrt man Reba McEntire, die eine Karriere hinter sich hat, von der manche nur träumen können. Kollege Vince Gill überreichte diesen Reba an dem Abend.

Neben Live- Auftritten von Lady Antebellum und Sam Hunt, waren in der von Bobby Bones moderierten Show auch Schauspielerin Chrissy Metz und ihr Kollege Lonnie Chavis zugegen.

Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträger!

Foto: CMT