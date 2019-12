CMA Fest & CMA Country Christmas im deutschen TV

Letzte Woche wurde auf VOX ein zweistündiger Zusammenschnitt der diesjährigen CMA Awards gezeigt.

Nun stehen die Termine für die von der RTL Mediengruppe angekündigten Übertragung des CMA Festes und der CMA Country Christmas (wir berichteten) bekannt gegeben:

Am Mittwoch, den 11. Dezember 2019 wird ab 20:15 Uhr (bis 22:00 Uhr) das ein Zusammenschnitt des diesjährigen CMA Festes, welches jährlich im Juni in Nashville stattfindet, auf RTL Plus übertragen und eine Woche später, am Mittwoch, den 18.12.2019 überträgt der Sender zur gleichen Zeit die CMA Country Christmas 2019.

Die Sendung zum CMA Fest wird von Thomas Rhett und Kelsea Ballerini moderiert und die CMA Country Christmas von Trisha Yearwood.

Country Music Pur im deutschen Fernsehen – Danke! 🤠📺🎶

Foto: CMA Facebook