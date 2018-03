Wie Clare Bowen, Star der Serie „Nashville“ heute auf ihrer Facebook- Seite bekannt gab, erscheint ihr Debüt- Album am 27. April 2018.

Details wurden noch nicht bekannt gegeben, ebenso noch kein Hinweis zu Vorbestell- Möglichkeiten. Sobald wir etwas erfahren, geben wir es bekannt.

Eins ist damit jedoch sicher, pünktlich zum Tourstart in Deutschland am 28.4.2018 in Hamburg ist das Album erhältlich.

Wir freuen uns schon darauf!