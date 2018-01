Chris Stapleton und Justin Timberlake sind zurück!

In weniger als 24 Stunden wird das neue Duett von Chris Stapleton und Justin Timberlake veröffentlicht, und bereits jetzt sind die Fans von dem heute veröffentlichten Teaser begeistert.

„Say Something“ wurde von Timberlake und Stapleton zusammen mit den Songschreibern Larrance Dopson, James Fauntleroy, Floyd Nathaniel Hills und Timothy Mosley geschrieben und ist der neunte Track des neuen Albums „Man of the Woods“.

Neben „Say Something“ ist auch ein weiterer Stapleton Song namens „The Hard Stuff“ sowie der Song „Morning Light“ – in Zusammenarbeit mit Alicia Keys- auf der Platte vertreten.

Dies ist jedoch nicht die einzige hochkarätige Zusammenarbeit für Stapleton. Es wurde ebenfalls bekannt gegeben, dass er am Sonntag zusammen mit der Country-Legende Emmylou Harris bei den 60. Grammy Awards in New York auftreten wird.

Vor zwei Jahren eroberte Chris Stapleton Country-Musik Welt im Sturm als er bei den CMA Awards gleich drei Auszeichnungen (männlicher Sänger des Jahres, neuer Künstler des Jahres und Album des Jahres) gewann.

Zusammen mit Timberlake begeisterte Stapleton das Publikum mit ihrer fesselnden Aufführung von „Tennessee Whiskey“ und Timberlakes „Drink You Away“ bei den CMA Awards 2015 – der Auftritt, der Stapleton ins Rampenlicht katapultierte.



Seht hier den Teaser zu Say something:



