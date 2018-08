Charles Esten stellt Weltrekord auf

Charles Esten – Star der Serie „Nashville“ (gerade läuft im deutschen Pay- TV die finale Staffel) verkörpert seit 2012 den Musiker Deacon Claybourne.

„Am 1. Juli 2016 habe ich ein Video gepostet, in dem ich versprochen habe, jeden Freitag eine brandneue Original-Single herauszubringen, solange es Sinn macht“, sagte er. Der Schauspieler und Sänger startete somit seine Kampagne #EverySingleFriday und veröffentlichte jeden Freitag einen neuen Song. Die Kampagne endete schließlich am 21. Juli 2017.

Die #EverySingleFriday-Serie ist auf iTunes, Spotify, Pandora und auf www.CharlesEsten.com verfügbar.

Am Mittwoch, den 25. Juli 2018, war Charles Esten in der „NBC TODAY“ -Show zu Gast und performte „Halfway Home“, Nummer 29 seiner insgesamt 54 Songs. Nachdem er seinen Song gespielt hatte, wurde Charles Esten mit dem Guinness World Records-Titel für die meisten aufeinanderfolgenden Wochen, um eine originale digitale Single von einem Musik-Act zu veröffentlichen (Original:Most consecutive weeks to release an original digital single by a music act) ausgezeichnet.

Der Titel von Guinness World Records ist eine Anerkennung von Charles Estens #EverySingleFriday-Projekt, dass bis zu seinem Abschluss 54 Original-Songs enthielt.

Foto: © www.guinnessworldrecords.com