CCMA Awards 2020 … oder auch die Social Distance Awards

In der Nacht zum 28. September 2020 wurden die diesjährigen Canadian Country Music Awards (CCMA´s) – die Auszeichnung für die Kanadischen Country Stars – verliehen.

In Zeiten von Corona wurde alles aus der Ferne präsentiert und ausgestrahlt. Moderator und Sänger Brett Kissel, der sich selbst über drei Awards freuen konnte, stand also nicht vor tausenden Menschen… diese Social Distance Awards werden wohl für die Gewinner noch lang in Erinnerung bleiben.

Brett Kissel aber sagt: “Musik bringt uns alle zusammen, sie verbindet uns. Musik fängt die Worte ein, die zu deinem Herzen sprechen und kann die Geschichten deiner Seele erzählen. Sie gibt uns Kraft. Sie gibt uns Hoffnung.”

Schöner kann man es nicht zusammenfassen und so gratulieren wir allen Gewinnern in dieser besonderen Zeit.

Die komplette Show kann man hier nochmal anschauen:

Zusammenfassung der Gewinner:

Album Of The Year

Black Sheep – Dean Brody

Love, Heartbreak & Everything In Between – Tenille Arts

Now Or Never – Brett Kissel

Singles Only – James Barker Band

TD Entertainer Of The Year

Dean Brody

Brett Kissel

The Reklaws

Dallas Smith

Tenille Townes

Fans’ Choice Award

Dean Brody

Jade Eagleson

Hunter Brothers

James Barker Band

Brett Kissel

MacKenzie Porter

The Reklaws

Dallas Smith

Tebey

Tenille Townes

Female Artist Of The Year

Lindsay Ell

Jess Moskaluke

Meghan Patrick

MacKenzie Porter

Tenille Townes

Group Or Duo Of The Year

High Valley

Hunter Brothers

James Barker Band

The Reklaws

The Washboard Union

Interactive Artist Of The Year

Dan Davidson

Lindsay Ell

Aaron Goodvin

Nice Horse

Tenille Townes

Male Artist Of The Year

Dean Brody

Jade Eagleson

Brett Kissel

Dallas Smith

Tebey

Rising Star

Tenille Arts

Sons of Daughters

Matt Lang

Tyler Joe Miller

Emily Reid

Roots Album Of The Year

Kalsey Kulyk – Kalsey Kulyk

Love Wins – Kelly Prescott

Fingers Crossed – JJ Shiplett

Everbound – The Washboard Union

The Other Way – Donovan Woods

Single Of The Year

“Count The Ways” – Jade Eagleson

“Drop” – Dallas Smith

“Keep It Simple” – James Barker Band

“Single Man” – High Valley

“Whiskey In A Teacup” – Dean Brody

Video Of The Year

“Country Thunder” – The Washboard Union

“Drink About Me” – Brett Kissel

“Jersey on the Wall (I’m Just Asking)” – Tenille Townes

“No Truck Song” – Tim Hicks

“Silver Lining” – Hunter Brothers