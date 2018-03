Carrie Underwood’s neues Video zu „The Champion“- emotional und motivierend!

Carrie Underwood’s Song „The Champion“ wurde bereits in der Berichterstattung über den Super Bowl 52 und die Olympischen Winterspiele 2018 vorgestellt. Es passt also, dass Carries neues Video zu „The Champion“ voller Inspirationen aus der Sportwelt ist.

„Als wir „The Champion“ geschrieben haben, war unser Hauptaugenmerk darauf gerichtet, Athleten an der Spitze ihres Spiels zu feiern; Aber wir wollten auch, dass der Song bei den Menschen in ihrem Alltag mitschwingt“, sagt Carrie. „Wir hoffen, dass die Texte die Menschen dazu inspirieren werden, sich selbst über ihre Grenzen zu bringen, um alles zu erobern, was sie zu erreichen oder zu überwinden versuchen. Es gibt einen Champion in jedem einzelnen von uns! “

“There’s a champion in every single one of us!“

Carrie Underwood

Carrie schrieb den Song mit Brett James, Chris DeStefano und Ludacris.

Das neue Video enthält Clips von professionellen Athleten, darunter ihr Hockey spielender Ehemann Mike Fisher, Pro-Surfer Bethany Hamilton, UFC-Champion Amanda Nunes und mehr. Es gibt auch Clips von ikonischen Momenten aus der Geschichte, einschließlich der Mondlandung und Aufnahmen der Bürgerrechtsbewegung.

Seht hier das neue Video zu The Champion

Quelle: NashCountryDaily

Foto und Video: carrieunderwoodVEVO – Youtube