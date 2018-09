Carrie Underwood bekommt ihren Stern auf dem Hollywood Walk of Fame!!

Am 20.9.2018 um 11.30 Uhr Ortszeit erhält die 7-fache Grammy Gewinnerin den 2646. Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood! Der Stern in Kategorie „Recording“ wird sich dann auf der 1750 N Vine Street direkt vor dem historischen Capitol Records Gebäude befinden!

Foto: Carrie Underwood/ Instagram