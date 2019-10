Von Anfang an wussten Carly Pearce (29) & Michael Ray (31), dass sie heiraten sollen – so lautete es in einem offiziellen Statement. Und nun sind die Beiden den Bund der Ehe eingegangen.

Die beiden Countrysänger tauschten Ihr Ehegelübde am letzten Sonntag (6. Oktober 2019) auf einer Farm in der Nähe von Nashville/ Tennessee aus.

Rund 100 Familienmitglieder und Freunde waren bei der Hochzeit auf der Drakewood- Farm anwesend.

Foto: Rachel Deeb/ People Exclusive