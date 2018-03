Cam auf Erfolgskurs!

Die größten Stars des Country- und auch des Rock-Genres covern Dolly Parton nun schon seit Jahren. Es ist oftmals eine geschätzte Gewohnheit, aber nichts Neues.

Cam geht jedoch mit „Diane“ einen Schritt weiter, indem sie die Tradition des Rückantwortliedes wiederbelebt und eine Botschaft an die Frau in Dolly Partons „Jolene“, aus der Perspektive derjenigen, die den Mann, “nahm“.

Es stellt sich heraus, dass “Jolene“ – oder wer auch immer die Frau war – nicht wusste, dass er mit “Diane“ verheiratet war.

Wer ist „Diane“?

„Für mich sind ,Diane‘ einige Leute, die ich kannte, als ich jünger war, einige Eltern von Freunden … eine Menge Leute sind, Diane'“, sagt Cam in einem Interview mit dem Rolling Stone Magazin. „Was gerade toll ist, ist, dass Leute mir schreiben und ich einen“ Dear Diane „Livestream mache, indem ich mit Leuten darüber spreche… und es gibt so viele Diane’s.“

Nach kommerziellen Standards ist Cams neuer Song „Diane“ noch kein „Hit“, aber der Song bringt genau das, was Cam sich erhofft hatte: Heilung.

„Ich bin nicht ambitioniert, eine Berühmtheit zu sein, dafür bin ich nicht da“, unterstreicht sie und betont, wie wichtig es ist, dass ihre Musik auf einer sehr persönlichen Ebene die Fans erreicht. „Der Grund, dass es sich für mich lohnt, ist, dass ich wirklich detaillierte Geschichten darüber höre, was“ Burning House „für sie bedeutet, was“ Mayday „für sie bedeutet. Menschen, die sich scheiden lassen. Menschen mit Suchtproblemen.

„Diese wirklich wichtigen Heilungsmomente, in denen ich jemanden umarme und weiß, dass wir beide besser davon weggehen werden, deshalb mache ich das“, bemerkt sie.

Dass „Diane“ nicht nur bei ihren Fans sondern auch, wie so sehr von ihr gehofft, bei ihrem grossen Vorbild Dolly Parton sehr gut ankommt, ist Cam spätestens seit letzter Woche bewusst!

In einem Interview mit dem Pople Magazin hatte sie noch vor kurzem erwähnt, wie sehr sie sich wünsche dass Dolly der Song gefallen wird; am 21. Februar kam dann die ersehnte Antwort.

Dolly met Diane. I will be framing this! Cam Facebook

Man kann sagen dass es momentan nicht besser für Cam laufen könnte. Neben dem Erfolg mit “Diane“ wurde nun auch bekannt gegeben dass Cam, neben Sugarland zum neuen Team von American Idol gehört.

Sugarland und Cam werden am Duett-Teil der Show teilnehmen, bei dem sie dann gemeinsam mit den Finalisten auf der Bühne performen werden.

I’m so excited for this!!! Cam Facebook

Fotos: Cam Facebook