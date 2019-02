C2C Berlin – Sonntag SOLD OUT!!

-Pressemitteilung-

Das größte und populärste Country Musik Festival Europas – das C2C: Country to Country Festival – feiert am ersten März-Wochenende 2019 Deutschland-Premiere in Berlin! Der Country-Hype ist in Deutschland angekommen! Der C2C Festival-Sonntag (03.03.2019) ist bereits restlos ausverkauft, für den Festival-Samstag (02.03.2019) sowie für die Shows auf den Nebenbühnen gibt es nur noch wenige Restkarten.

Am Festival-Samstag öffnet das mit internationalen Top-Stars sowie begehrten Newcomern der modernen Country-Szene besetzte C2C Festival rund um das Areal der Verti Music Hall um 14 h seine Pforten. Am Festival-Sonntag geht es um 13 h los. Alle News oder weiterführenden Informationen, wie z.B. Auftrittszeiten, Lageplan des Festivalgeländes und Infos zu den Künstlern gibt es unter www.c2c-countrytocountry.de sowie bei Facebook oder auch über die C2C-App ( Android Itunes ).

Das Festival hat 4 Bühnen: Die Mainstage in der Verti Music Hall, im Foyer der Verti Music Hall finden die Festival-Besucher die Nebenbühne Spotlight Stage. Darüber hinaus verwandelt sich der Eventraum der Bowling World am Mercedes Platz zur Nebenbühne Pindeck Stage und ein Kinosaal des UCI Luxe wird für die Festival-Besucher zur Sound Of Nashville Stage. Durch die sehr begrenzenten Kapazitäten der Nebenbühnen-Shows müssen für diese zusätzliche Upgrade-Tickets erworben werden (10EUR + VVK-Gebühr).

Zwischen den außergewöhnlichen Nebenbühnen pendeln an beiden Festival-Tagen die großartigen Country-Newcomer Twinnie, Ingrid Andress und Kenny Foster ebenso wie Lindsay Ell, Lauren Jenkins und Logan Mize, die hier ihr Solo-Repertoire präsentieren. Ausserdem sind bestätigt: die James Barker Band, Sarah Darling und – als einzige deutsche Band – mit Auftrittsslot am Samstag: Mrs. Greenbird.