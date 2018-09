Burt Reynolds – Filmpartner von Dolly Parton – ist verstorben.

Burt Reynolds, US- amerikanische Schauspieler, ist heute am 6. September 2018 im Alter von 82 Jahren an den Folgen eines Herzinfarktes gestorben.

Reynolds wirkte bei vielen Produktionen mit, zu den bekanntesten gehören Rollen in „Ein ausgekochtes Schlitzohr“ und „Auf dem Highway ist die Hölle los“.

1982 spielte an der Seite von Dolly Parton in der Komödie „Das schönste Freudenhaus in Texas“ (The Best Little Whorehouse in Texas) die Rolle des Sheriffs Ed Earl Dodd.

Burt Reynolds wurde mehrfach für den Emmy und Golden Globe nominiert. 2007 erhielt er den World Stunt Award für sein Lebenswerk.

R.I.P. Burt Reynolds