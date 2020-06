Buch Empfehlung: “Level up your Line Dance Life” – Das Line Dance Kompendium

“Wenn Du ein sehr guter Linedancer werden möchtest, dann höre auf Choreografien zu lernen.

Die meisten lernen nach dem Schema, dass sie sich eine neue Choreografie einfach stumpf einprägen. Das mag ja auch erst einmal gar nicht so verkehrt sein.

Lerne die Moves, die hier im Buch beschrieben werden und wende sie auf die zu lernenden Choreografien an. Du wirst feststellen, dass Du die Choreografien nicht mehr ‘lernen’ musst, sondern einfach nur noch die gelernten Moves zusammen setzt.”

… so die Beschreibung des im März 2020 erschienenen Buches “Level up your Line Dance Life – Das Line Dance Kompendium” von Jörg Andert.

Der 46jährige “Pit”, so der Spitzname des Autors, ist gebürtiger Pfälzer, aber mittlerweile in Hessen zuHause. Nach einer Krebserkrankung suchte er 2017 nach einer neuen Arbeitsbeschäftigung und realisierte seine Idee, sein Wissen über sein liebstes Hobby weiterzugeben.

Übrigens, schon 2019 erschien mit “Intervallfasten: Im Auge der Zeit” ein Buch unter seinem Pseudonym George Peterson.

Für das CountryHome nahm sich Jörg “Pit” Andert nun aber Zeit um über sein zweites Buch “Level up your Line Dance Life – Das Line Dance Kompendium” zu sprechen.

CountryHome: Wie bist du auf die Idee gekommen dieses Buch zu schreiben?

Pit: Nun, ich teache ja selbst Line Dance und mir fiel immer wieder auf, wenn wir neue Choreos lernten, das so mancher dann an Schritten rumdockterte die er eigentlich längst aus dem Effeff kennen müsste. Ich habe mir die Frage gestellt woran das liegt und kam zu dem Schluss, dass zu wenig auf die Schritte selbst in den Workshops eingegangen wird. So mancher hätte bei großen Teachern die Dir in 20 Minuten n neuen Intermediate in den Kopf kloppen so seine Probleme mit zu kommen, denn da wird nicht auf jeden einzelnen Schritt eingegangen sondern es werden die Moves angesagt. Und wenn man dann nicht weiß was gemeint ist, kommt man nicht mit. Das hat mich bewogen dieses Buch zu schreiben.

CountryHome: Was erwartet den Leser und hast Du eigentlich einen Lieblingstanz?

Pit: Den Leser erwartet ein Buch Rund um das Thema Line Dance, welches sich jedoch nicht nur auf das schnöde abhandeln von Schrittfolgen dreht, sondern bei welchem ich auch viele Stunden mit Recherche zugebracht habe um auch etwas über die Geschichte des Line Dance und die Verbreitung in Deutschland zu erzählen, soweit dies Möglich war. Zudem habe ich versucht dem Leser gleich um seinen neu gelernten Schritt umsetzen zu können immer auch einen passenden Tanz zu verlinken in welchem dieser Move vorkommt.

Dies zeigt übrigens auch durchaus welches meine Lieblingstänze sind. Ich habe im großen und ganzen Tänze genommen die ich selbst aktuell tanze und oder teache. So einen richtigen Lieblingstanz habe ich eigentlich gar nicht, da Line Dance im gesamten meine Leidenschaft ist und ich viele Tänze gerne tanze. Auch wechseln meine Favoriten durchaus hier und da. Doch aktuell dürften das Tänze wie “Whiskeys Gone”, “The Git up”, “Nancy Mulligan” oder ähnliches sein.

CountryHome: Das heißt, das Buch ist ein Lehrbuch?

Pit: Es geht um die Geschichte des Line Dance, die Verbreitung in Deutschland, es geht um die einzelnen Schrittfolgen die man kennen und können sollte um neue Choreographien einfach und schnell zu lernen, es geht jedoch auch um die einzelnen Tanzstile, die Etikette und andere Fakten und interessante Informationen.

CountryHome: Richtet sich das Buch nur an Anfänger oder auch Fortgeschrittene Linedancer?

Pit: Ich denke das Buch richtet sich im Hauptaugenmerk an Interessierte und Anfänger die schon immer mal mitmachen wollten, doch sich bisher nicht getraut haben oder die einfach noch keinen so richtigen Bezug zum Line Dance hatten. Doch es richtet sich durchaus auch an den alten Hasen der sich Zeit seines Line Dance Lebens eben auch so durchmogelt in dem er Schritte die er eigentlich kennt und kann in neuen Choreographien “Neu” lernt. Ich denke da kann sich noch so manch einer um einiges verbessern. Ich muss zugeben, auch ich beherrsche nicht alle Schritte und hatte zudem bei meinen Recherchen das ein oder andere Aha Erlebnis. Manch einen Move musste ich selbst zu Hause erstmal lange ausprobieren und lernen um ihn verständlich nieder schreiben zu können.

CountryHome: Wo können Interessierte das Buch käuflich erwerben?

Pit: Das Buch kann man aktuell leider nur bei Amazon erwerben, da ich es im Zuge des KDP (Kindle Direct Publishing) Programms von Amazon im Selbstverlag auf den Markt gebracht habe. Das Buch gibt es sowohl als Printausgabe on Demand als auch als eBook. Ich denke im Spätsommer, spätestens Ende dieses Jahres wird es auch eine Englischsprachige Ausgabe geben.

Hier ist der Link zum erwerben: https://www.amazon.de/gp/product/B085HYLJCK/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0

Die weiteren geplanten Boni liegen Dank Corona derzeit auf Eis, doch ich hoffe, dass ich da spätestens nächstes Jahr Gas geben kann. Ich habe noch einige Projekte im Hinterkopf die alle zum Buch passen und ich bin selbst gespannt was davon und wie ich sie denn dann umgesetzt bekomme. Man darf gespannt bleiben.

CountryHome: Das klingt spannend. Halte uns hierzu bitte auf dem laufenden!

Mit welchem Stück sollte man den beginnen, wenn man noch nie mit Linedance in Berührung kam?

Pit: Mit welchem Stück sollte man Beginnen. Das ist eine Frage, die kann man glaube ich so pauschal nicht beantworten. Es kommt darauf an wie man selbst zurecht kommt. Auf keinen Fall jedoch sollte man mit komplizierten Tänzen beginnen, denn das wird schnell in Frust umschlagen. Leider habe ich auch sas schon des öfteren erlebt, dass neue Interessenten versuchen einfach alles mitzutanzen und dann frustriert das Handtuch werfen. Wenn man so gar keine Ahnung hat und oder noch nie mit Line Dance zu tun hatte würde ich immer sofort den “Pick a bale of cotton” empfehlen. Der hat süße 8 Counts, beginnt sehr langsam und steigert sich dann in der Geschwindigkeit. Ich finde diese Kombination sehr gut für Einsteiger. Wenn man schon ein klein wenig Fitter ist, habe ich gute Erfahrungen mit “Rose Garden” und “Tag On” gemacht. Das sind zwei schöne nicht zu schnelle und einfach zu lernende Tänze, welche sich sehr gut für Anfänger eignen. Den “Tag on” habe ich auch Erfolgreich in der Reha mit einigen Mitpatienten geteacht, in welcher ich mich nach meiner Krebsbehandlung befunden habe. Ich wollte dort einfach nicht auf mein Training verzichten, wenn ich auch verständlicherweise weniger gemacht habe als normalerweise.

Der Krebs war auch der Ausschlaggebende Punkt, warum ich überhaupt begonnen habe mich mit dem KDP Business auseinanderzusetzen. Ich brauchte einfach ein neues Tätigkeitsfeld. Und da reifte sehr schnell der Gedanke weiter ein Buch zu dem Thema zu schreiben.

Welches mich ohnehin beschäftigte. Und so haltet ihr heute mein Buch in Händen mit welchem ich hoffe viele Interessierte dazu bewegen zu können die schon lange zögerten doch den Einstieg zu wagen. Oder diejenigen motivieren kann die es schonmal probiert und frustriert wieder aufgegeben haben es doch nochmal zu versuchen.

CountryHome: Wir freuen uns, dass Du die Erkrankung überstanden hast und alles doch etwas gutes hatte und dein Buch geboren wurde.

Wir danken Dir für Deine Zeit und wünschen Dir viel Erfolg mit dem Buch.

Pit: Vielen Dank für das Interview.

Und Euch liebe Leser wünsche ich viel Erfolg und vor allem Spaß beim lernen und tanzen. Spaß ist ohnehin die Haupttriebfeder mit welcher alles von alleine geht. Setzt Euch nur nicht unter Druck.

In diesem Sinne, move ur ass, shuffle ur feet and keep on Line Dancing. Bleibt Gesund.

Euer

Jörg Andert

