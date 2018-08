Brenda Lee, Jeannie Seely, Ray Stevens & Ben Folds erhalten Stern in Nashville

Am Dienstag wurden vier neue Sterne auf dem „Music City Walk of Fame“ vergeben.

Ray Stevens, Sänger, der vorwiegend in den 60er und 70er Jahren Erfolge feierte, erhielt am 21. August 2018 einen Stern auf dem „Music City Walk of Fame“ in Nashville.

Desweiteren erhielten Brenda Lee, Jeannie Seely, sowie Sänger und Pianist Ben Folds einen der berühmten Sterne.

Somit steigt die Gesamtzahl der Stars auf dem „Music City Walk of Fame“ auf 84.

Stars, wie Dolly Parton, Elvis Presley, Johnny Cash, Keith Urban und Kris Kristofferson sind hier ebenfalls verewigt.

Seht hier die vollständige Liste der Stars auf dem „Music City Walk of Fame“ in Nashville:

https://www.visitmusiccity.com/walkoffame/stars.htm

Fotos: The Tennessean