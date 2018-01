BMG Deutschland schluckt Amerikanische Plattenlabels

BMG ist zurück im Countrybusiness

Einige Country Stars wie z.B.: Jason Aldean, Trace Adkins, Dustin Lynch und viele mehr haben in diesen Tagen einen neuen Boss bekommen.

Vier Plattenlabels, die unter die Broken Bow Records Music Group fallen, wurden von der in Deutschland ansässigen BMG übernommen.

Es ist nicht klar, was das für BBR-Künstler bedeutet. Randy Houser, Thompson Square, Granger Smith, Runaway June und Joe Nichols sind einige der anderen betroffenen Künstler. Die Homepage der Labelgruppe listet derzeit 20 Künstler auf. Ein Zitat von BMG CEO Hartwig Masuch in einer Pressemitteilung sagt, dass diese Künstler (und Songwriter unter dem Magic Mustang Music Verlag) eine neue Route auf dem weltweiten Markt haben werden.

Broken Bow Records wurde 1997 ins Leben gerufen, Craig Morgans „Almost Home“ wurde 2003 zum ersten Hit des Labels. Aldean war das Flaggschiff des letzten Jahrzehnts und erhielt im Jahr 2016 einen ACM für Entertainer des Jahres. The Stoney Creek Impressum wurde im Jahr 2009 ins Leben gerufen, gefolgt von Red Bow im Jahr 2012 und Wheelhouse im Jahr 2015. Sehr wenige unabhängige Labels hatten in den letzten zwei Jahrzehnten Erfolg in der Country-Musik.

Dies ist eine Rückkehr zu Country-Musik für BMG. Der Mischkonzern war bis 2008 Partner von Sony. Im Jahr 2009 eröffnete das Unternehmen einen Verlag in Nashville und hatte Erfolg.

Quelle: Taste of Country