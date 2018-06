Bluegrass mit Joon Laukamp & Band – Open Air im Schlosshof Homburg

Bühne frei für einen besonderen Konzertabend im Schlosshof des Museum und Forum Schloss Homburg: Erleben Sie eine musikalische Reise zwischen amerikanischen Südstaaten und Kölner Südstadt

Angeregt von einer Tour durch New England hat der Kölner Geiger und Mandolinist Joon Laukamp (Kulturförderpreisträger des Oberbergischen Kreises 2017) ein neues Projekt am Start. Der Absolvent des Berklee College of Music/Boston gründete die Band „choked on a ham sandwich“, die Jazzimprovisationen ohne jeden Genrezwang spielt. Selbstbewusst, mit viel Esprit und Witz vorgetragen, könnte man wirklich glauben, an einem Sandwich zu ersticken. Diese Band sollte jeder Folk-Fan sehen!

Für das Projekt versammelte Laukamp drei gleichgesinnte Musiker um sich, die er in seiner wöchentlichen Bluegrass Session in der Kölner Südstadt nach seinen Vorstellungen aussuchte. Julia Keidl (Kontrabass), Philipp Keck (Banjo, Mandoline, Gitarre, Dobro), und Gypsyjazz-Experte Peter Kowal (Manouche Gitarre) sind „choked on a ham sandwich“. Sie „bewässern“ eine solide Bluegrass-Wurzel mit versiert-virtuosen Jazz Improvisationen sowie Songwriting und dreistimmigem Satzgesang.

Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: 18:30 Uhr

Bei Schlechtwetter ist für eine räumliche Alternative gesorgt.

Eintritt:

Normalpreis 23,- Euro (inkl. Gebühren)

Vorverkauf über:

kölnticket, www.koelnticket.de, Telefon 0221 2801

oder an der Museumskasse auf Schloss Homburg

(Di – So, 10:00 – 18:00 Uhr), keine telefonischen Vorbestellungen!

Quelle: Joon Laukamp – Facebook

Foto: Joon Laukamp & Band vor der illuminierten Schlosskulisse © M. Gauger, Ph. Ising