“Billy Bob´s Texas” erhält Auszeichnung

Wie gestern bekannt wurde, wurde der legendäre Country Music Saloon Billy Bob’s Texas von der ACM – Academy of Country Music als “CLUB des Jahres” ausgezeichnet!

Eine durchaus verdiente Ehrung, wie ich finde, für diese Location in der schon viele bekannte Country-Stars, wie z.B. MERLE HAGGARD, WILLIE NELSON, Charlie Daniels, Eddy Raven, Janie Frickey oder auch von den neueren Künstlern, Shooter Jennings, ihre Live-Konzerte auf Tonträger aufgenommen haben.

“Billy Bob’sTexas”, wohl der berühmteste der Countrymusic Nightclubs der USA, der “World’s Largest Honky Tonks” ist in den berühmten “Fort Worth Stockyards National Historic District” zu finden und wurde schon 18 mal nominiert und 10 mal gewählt!

Im nächsten Jahr (2021) kann dieser Nightclub übrigens sein 40 jähriges Jubiläum feiern, wie der Geschäftsführer Billy Minick mitteilte!

Übrigens, ein Teil des Erlöses der Veranstaltungen geht an die “ACM Lifting Lives”, diese Wohltätigkeitsorganisation kümmert sich seit 50 Jahren um Country Music Musiker, die keine oder nur eine unzureichende Kranken Versicherung im Alter haben, aber auch um Gesundheits-Programme in Kinder-Krankenhäuser.

Wer das Glück haben sollte, am 28.März diesen Jahres (2020) in Texas zu sein, da tritt der unvergessene Sammy Kershaw dort im “BILLY BOB’s” auf!!!

Auf dem ehemaligen Gelände des 100,000 quadratfuß großen “CATTLE BARN” wurde 1981 das “BILLY BOB’s” errichtet. 6000 Besucher haben Abend für Abend in den Gasträumen Platz, um sich mit Freunden zu treffen, oder neue Freunde kennen zu lernen, zum Tanzen, oder nur der Musik zu lauschen und dabei zu entspannen!

Sofern sich Jemand für die Adresse interessieren sollte:

“BILLY BOB’s Texas”

Historic Fort Worth Stock Yards

2520 Rodeo Plaza

Fort Worth, Texas 76164

phone: 001 (817) 624-7117

In der Hoffnung dafür einige interessierte Leser zu finden,

Ihnen/Euch Alles Gute

Euer

Dieter Mühlena

Country Music Publication

Oberstdorf/Germany