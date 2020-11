“Big S” im Radio!

Die Münchner Formation Big S um Frontmann Steve Maier, die am kommenden Freitag ihre neue EP “Quiet Place” veröffentlichen, nehmen derzeit an dem von Rock Antenne & Music Store Köln veranstalteten “MUSIC STORE Band- Contest” teil, bei dem die vier Songs mit den meisten Stimmen ins Radio kommen und der Gewinner für die Band 1000€ erhält.

Aus über 100 eingesandten Titeln haben die Jungs es, mit ihrem Titel „Won’t stop“, unter die letzten 25 geschafft. Nun liegt es in der Hand der Fans ihrem Favoriten zum Sieg zu verhelfen.

Die Abstimmung findet auf einer eigens generierten Youtube Playlist statt. Es gewinnt der Titel, der von den Zuhörern die meisten „Daumen hoch“ bekommt.

Also liebe Country Music Fans liked was das Zeug hält und verhelft diesem wunderbaren Titel zum Sieg!

Hier gehts zum Song. Einfach einen “Daumen hoch” geben und Big S so unterstützen!

Link: https://youtu.be/5Ih7y-fArv0



Titelbild: Rock Antenne