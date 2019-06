Bandvorstellung: TRASHVILLIANS

Die TRASHVILLIANS, das ist Honky-Tonk aus dem Ruhrgebiet.

Die Band mit dem außergewöhnlichen Namen gibt es seit 2013 und ist seitdem europaweit (Radbruch, Schortens, Schweiz, Silkeborg, Niederlande etc) auf den grossen und kleinen Bühnen unterwegs.

Ja, und zu dem Name kam Bandgründer Alex auf eine wirklich interessante Art und Weise: Hank III – der Enkel von Hank Williams hat einen Song darüber geschrieben, dass es in Nashville zu viel Müll gibt ( Müll im englischen Trash). Der Song heißt „Trashville“ und Alex hat sich diesen Song im Jahr 2008 und nach langer Recherchearbeit in TRASHVILLIANS geändert.

Coole Story! Cooler Name!

Seit kurzem wurde die Band um den Pedal-Steeler Heiko Aehle erweitert. Der seit Jahrzehnten in der Country- Szene beheimatete Thüringer, zählt zu „germanys finest“ an der Steel-Guitar!

Bandmitglieder TRASHVILLIANS 2019 sind:

Alek Trashville – Leadgesang/Kontrabass

Arndt Funk – Leadguitar/Backingvocals

Bernd Graf – Drums Pedal

Heiko Aehle – Steel Guitar

Das Programm der TRASHVILLIANS bietet neben eigenen Songs, viele Klassiker von Hank Williams über Johnny Cash bis hin zu BR5-49 – eben alles, was das Hillbilly- Herz begehrt!

Einen kleinen Einblick in TRASHVILLIANS LIVE gibt es hier:

Mehr über die Band erfahrt Ihr unter: www.facebook.com/trashvillians

Fotos: TRASHVILLIANS