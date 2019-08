Bandvorstellung: The Young River

The Young River – das ist die niederländische Antwort auf Keith Urban & Sam Hunt!

The Young River sind eine niederländische New Country Band, die aus Leadsänger und Gitarrist Nick Jongejan, Bassist Timmy Steenstra Toussaint und Gjis de Waal besteht, die sich auf der Rock Academy kennenlernten.

Was diese junge Band so einzigartig macht, ist dass alle aus verschiedenen Bereichen kommen, sich aber eine große Leidenschaft teilen: die Liebe zur Countrymusic.

Große Inspiration für die Band sind Künstler wie Keith Urban, Dan + Shay und Hunter Hayes.

Im letzten Jahr erschien die Debüt- EP “Disappear” , die unter www.theyoungriver.com/shop bestellt werden kann.

Die aktuelle Single “Dancing in the Headlights”, sowie das Musikvideo zur Single erschien im Juni diesen Jahres:

Derzeit arbeiten The Young River an einer zweiten EP, die noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll.

Mit einer perfekten Kombi aus Rock- Gitarren, soliden Rhythmen, polyphonischen Vocals, Banjo und Mandoline, sowie der Kreativität der Band, haben sie die Intension, eine moderne Countrymusic auf den Markt zu bringen.

Momentan kann man diese junge Band mit dem frischen Sound zwar nur in den Niederlanden und Belgien live erleben, aber die Planungen für Konzerte in Deutschland kaufen auf Hochtouren.

Mehr zu The Young River gibt’s auf der Website der Band, Facebook & Instagram.