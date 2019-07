Bandvorstellung: Texas Heat

Texas Heat – ursprünglich 1990 in Leverkusen gegründet, zog es Gründungsmitglied und Frontmann Bernd Wolf ins Oldenburger Land, wo sich die Band neu formatierte und nun mit Elisabeth Erlemann erstmals eine weibliche Stimme an Board ist.

Texas Heat sind:

Bernd Wolf – Lead Vocals, Electric & Acoustic Guitar

Elisabeth “Elli” Erlemann – Lead- & Backing Vocals, Rhythm Guitar

Jens Lükermann – Bass

Klaus Rodiek – Drums, Backing Vocals

Modern Country und Texas Country, das ist die musikalische Welt von Texas Heat heute.

Mit der vorherigen Besetzung gewann die Band einige Auszeichnungen und brachte insgesamt drei Tonträger heraus, allesamt bestehend aus Songs aus der Feder von Bernd Wolf.

Elli, die erste Frau in der Band, bringt mit ihrer grandiosen Stimme gesangliche Klasse mit. Sowohl mit ihren Solostücken als auch im Duett mit Bernd ist sie mehr als nur ein Farbtupfer auf der Bühne von Texas Heat. Sie ist vielmehr eine weitere Persönlichkeit, die mit ihrer Bühnenerfahrung massiv dazu beiträgt, dass die aktuelle Besetzung deutlich besser ist als alle bisherigen Formationen.

Jens liefert am Bass das Fundament, das der Band lange gefehlt hatte und Klaus an den Drums, der in der Frühphase von Autumn Leaves dort den Takt vorgab, ist nun zurück in der Country Music und ist der perfekte Drummer für Texas Heat.

Bernd Wolf spielt nicht nur grandios Gitarre, er ist auch ein Johnny Cash Experte.

Seit 2012 bringt die Band zusätzlich zum regulären Repertoire auch ein Johnny Cash Tribute Programm mit dem Namen “PureCASH” auf die Bühne. Neben eigenen Songs über Johnny Cash präsentiert Bernd Wolf Songs aus allen Phasen der großartigen Karriere des Man in Black, von SUN Records bis American Recordings, von Sam Philips bis Rick Rubin, von Rockabilly über Folk, Country und Gospel bis Americana.

Doch Texas Heat ist noch mehr:

Mit “Sweet Chili” – bestehend aus Bernd & Elli, bringen die beiden Frontleute Moderne Country Music, gemischt mit traditionellen Klängen, auf die Bühne. Gute Laune, Spaß und Musik, die sowohl zum Tanzen als auch zum Zuhören einlädt – Das ist das Duo “Sweet Chili”.

Hier gibt es einen kleinen Einblick in das Live- Programm von Texas Heat (hier während des CMM 2019):

Weitere Info´s zur Band, Tourdaten und Musik gibt es auf www.texasheat.de und im Facebook.

Fotos: © Texas Heat