Bandvorstellung: LenneRockets

3-2-1 lift off!

Die LenneRockets gehen ab durch die Decke, direkt in die Rock’n’Roll-Umlaufbahn.

Frankie Butgereit, ein ehemaliges Gründungsmitglied der legendären Lennerockers gründete zusammen mit dem langjährigen Drummer der Band, Dirk Mankel, sowie Daniel Paterok am Piano, Benny Ballweg an der Lead-Guitar und Andy Müller am Kontrabass die neue Formation LenneRockets.

Mit einem fetten Gitarrensound, flotten Pianoklängen und einem wild gespielten Kontrabass bleiben die LenneRockets dem gewohnten Musikstil der ehemaligen Lennerockers treu.

Die Band ist live ein pures Erlebnis, die neben Rockabilly- Klassikern, u.a. von Jerry Lee Lewis oder auch Country- Klassik- Songs von Hank Williams auch eigene neue Songs im Programm haben.

Einen kleinen Live- Einblick gibt dieses Fan- Video:

Seit der Gründung der LenneRockets vor zwei Jahren erschienen bereits zwei neue Werke:

„Loser´s Ball“ (EP)

Fünf Country-/ Rockabilly Songs – erhältlich als CD oder Download auf allen gängigen Portalen

„Rhythm Rider“ (CD)

10 Songs – eine Mischung aus Rock’n’Roll, Boogie Woogie und Rockabilly mit Spuren von Country und Blues

Zum kaufen gibt es die beiden Platten im Fanshop der Band, auf den Live- Konzerten, sowie digital auf allen gängigen Downloadportalen

Alles weitere gibt es ebenfalls auf der Website der LenneRockets unter www.lennerockets.de oder auf Facebook zu finden.

Foto: LenneRockets