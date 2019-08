Bandvorstellung: James Barker Band

Die James Barker Band ist eine kanadische, in Ontario gegründete, Country- Band.

Die Band besteht aus James Barker, Taylor Abram, Connor Stephen und Bobby Martin.

Im Jahr 2015 gewannen sie das Emerging Artist Showcase beim “Boots and Hearts Music Festival” und im Folgejahr wurden sie von Universal Music Canada unter Vertrag genommen.

Die Band ist bekannt für ihre Top 10- Singles “Lawn Chair Lazy” und “Just Sayin”. Im April 2017 wurde ihre Debüt EP “Game On” veröffentlicht.

Die James Barker Band erhielt 2018 zwei Juno Award- Nominierungen für die “Breakthrough Group of the Year” und das “Country- Album of the Year”. Den Award für das Album durfte die Band schließlich entgegen nehmen. Der Song “Chills” – ihr erster #1 Hit – erhielt im gleichen Jahr zudem eine Nominierung für den “SOCAN Songwriting Prize” und wurde bei den Canadian Country Music Awards (CCMA) als Single des Jahres ausgezeichnet.

Im Januar 2019 veröffentlichte die Band ihre Hit-Single “Keep It Simple”, die zweite #1 im kanadischen Country- Radio.

Die zweite EP „Singles Only“, erschien im Mai 2019, die ihre aktuelle Sommer- Hit- Single „That’s a Drink for That“ enthält:

Im März 2019 kam die James Barker Band erstmals nach Europa und trat beim C2C in London und Berlin auf.

Im November 2019 kommt die Combo für sechs weitere Konzerte zurück nach Deutschland, sowie die Schweiz.

Auf dem Tourplan stehen München, Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt und Zürich (CH).

Weitere Informationen zur James Barker Band gibt es unter www.jamesbarkerband.com, im Facebook und Instagram.

