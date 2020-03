Bandportrait: NightHawk

Seit 1997 ist die Band aus dem Bundesgebiet, sowie dem europäischen Ausland nicht mehr wegzudenken – die Rede ist von NightHawk.

In der über 20-jährigen Bandgeschichte spielten NightHawk auf dem Trucker – und Country Festival Geiselwind, auf dem Truck Grand Prix am Nürburgring, beim PowWow in Frankreich oder auch auf dem Mragowo PikNik Country Festival in Polen – um nur einige der Festivals zu nennen.

Die Band um Frontman James Clarke Bailey liefert dem Publikum eine einzigartige und energiegeladene Bühnenshow, mit einem Mix aus moderner amerikanischer Country Music und Rock’n’Roll.

NightHawk sind:

James Clarke Bailey – vocals, guitar

Dirk Steinhauer – keyz, harp, vocals

Achim Rausch – bass, vocals

Dieter “D-TAR” Sladko – guitar, vocals

Tom Prox – guitar, mandolin, vocals

David Schneider – drums

Ende Februar 2020 erschien das Video zum Song “Somebody’s Baby” (written by Jackson Browne – 1982), bei dem man auch einen Einblick in NightHawk live erhaschen kann:

Lust aus mehr? Auf der Website von NightHawk gibt es nicht nur weitere Informationen, sondern auch die Tourdaten, um die Band Live zu erleben.

Natürlich sind NightHawk auch auf Facebook vertreten – hier gibt es alle aktuellen News.

Fotos: NightHawk